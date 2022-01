Voleibol do Remo ganha nova parceria esportiva; confira

A diretoria do Clube do Remo anunciou nesta sexta-feira (21), novas parcerias para alavancar o voleibol, através de uma parceria com a agência de marketing esportivo Side Out Marketing & Sports, a Associação Cultural e Esportiva M4. De acordo com o presidente Fábio Bentes, a intenção é fomentar a equipe profissional e montar um elenco capaz de fazer frente nos principais torneios do calendário anual. Deste modo, espera-se que o clube consiga brigar em pé de igualdade por uma das duas duplas de acesso à Superliga A.

“Com muita alegria, anunciamos uma parceria do voleibol azulino. O vôlei de alguns anos para cá cresceu muito e uma prova disso é a nossa escolinha do clube com uma procura muito grande e tem até fila de espera. Nos últimos anos o vôlei desenvolvido e revolucionários das divisões de base Leão. Esse ano fomos procurados pela Associação M4 que tem experiência no departamento e com um projeto ousado topamos uma parceria que é colocar novamente o voleibol do Remo no cenário nacional e assim desenvolver ao projeto que estamos montando teremos condições de sonhar com uma vaga na Superliga A já para a temporada 2023/2024”, explicou Bentes.