Volante do Remo sobre vitória contra o Cruzeiro: 'Precisamos manter esse ritmo'; veja

A vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro deixou nos azulinos um estado de confiança estimulante, que visa não só a permanência e a premiação da competição, na casa dos três milhões ao vencedor do confronto, mas também a expectativa de alavancar os resultados após um início de temporada promissor, com direito a título de Campeão Paraense.

No próximo dia 11 de maio, Remo e Cruzeiro voltam a campo, em Belo Horizonte, quem vencer segue na competição e os remistas, por terem vencido o primeiro confronto, jogam com a vantagem do empate. Para o volante Paulinho Curuá, o Leão Azul tem tudo para sair das Minas Gerais com a classificação.

“Isso aumenta a confiança; Tivemos um tropeço contra o Manaus, mas pudemos dar a volta por cima e fazer um grande jogo contra o Cruzeiro. Agora é colocar em prática tudo de bom que viemos fazendo, pontuar para ficar na parte de cima da tabela”, avalia.

Curuá tem sido uma das peças-chaves no esquema tático do técnico Paulo Bonamigo. Das três competições disputadas até aqui, Curuá atuou em todas e espera manter a titularidades na sequência da Série C e Copa do Brasil.

“A gente está trabalhando e evoluindo para isso. Sabemos que têm outros companheiros buscando seu espaço, bem como aqueles que chegam e os que se recuperam. Eu estou fazendo meu trabalho da melhor forma possível para ajudar a equipe. Independente de quem vai jogar, eu ajudo da melhor forma”, reitera.

Nas últimas cinco partidas disputadas, o Clube do Remo venceu três e perdeu duas, uma média positiva, que na visão dele, fortalece e une o elenco. “É mais ou menos esse o espírito que temos que levar, independente da competição. A galera precisa dessa união dentro e fora dos gramados. Isso é bom para dar sequência nos resultados”, encerra.