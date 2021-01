Volante do Remo revela que jogou no sacrifício contra o Vila Nova: ‘Colocamos medicação’

O capitão e volante do Remo, Lucas Siqueira, contou na entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira que jogou no sacrífio contra o Vila Nova, na primeira partida da final da Série C, por causa da lesão que sofreu no tornozelo na partida contra o Londrina. Aliás, não só ele, mas o companheiro Júlio Rusch também.

Ele disse que estava praticamente vetado pelo Departamento Médico por causa da lesão no tornozelo, mas, diante de tantos desfalques por causa da covid-19, o presidente do clube, Fabio Bentes, e chefe do DM, Jean Klay, pediram que ele viajasse.

“Eu quase não joguei a partida, tive uma lesão no tornozelo contra o Londrina, com suspeita até de fratura. O médico logo me cortou e eu nem iria mais para viagem. Mas, no dia seguinte, o presidente e doutor Jean Klay disseram para eu ir, ficar presente com o grupo. Mas a ideia naquele momento era de não jogar. Só que eu evolui bastante com fisioterapia e eu consegui jogar. No aquecimento, colocamos medicação e conseguir ficar até o final da partida. O Júlio Rusch também teve uma lesão. Foi no sacrifício”, completou o volante.

Lucas ainda revelou que a semana de treino antes da partida contra o Vila Nova não foi fácil, por causa dos casos de covid-19 que foram surgindo no elenco. Tudo isso acabou afetando o grupo no primeiro jogo da final.

“A gente teve uma semana pesada por conta de tudo em função da pandemia que afetou nosso grupo. Nosso treinador e nosso auxiliar testaram positivo. Ficamos sem uma figura de uma treinador durante a semana. E não conseguimos treinar porque toda semana vinha um caso diferente. No início foram seis, depois quatro. Mais da metade não pode jogar. E contamos com dois atletas que testavam no elenco e poderiam entrar. Isso pesou demais. A gente tenta busca motivação para ficar concentrado. Mas afetou e foi muito nítido na partida”, afirmou.

O jogo da volta da final da Série C entre Remo e Vila Nova será no sábado (30), às 17 horas, no Mangueirão. Antes, o Leão enfrenta o Gama-DF pelas oitavas de final da Copa Verde, às 16 horas de quarta-feira (27). As partidas serão transmitidas lance a lance em OLiberal.com.