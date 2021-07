Volante do Remo reclama dos erros da arbitragem na Série B: 'não tem marcado a nosso favor'

De olho no CSA-AL, mas na bronca com a arbitragem. Esse é o Remo se preparando para encarar o Azulão neste domingo (1), no Baenão, pela Série B. O Leão Azul perdeu a última partida para o Avaí-SC, fora de casa, após um pênalti assinalado pela arbitragem. O volante Arthur questionou o lance e afirmou que isso tem atrapalhado o clube na competição.

“Não dá para frisar o que faltou [no jogo contra o Avaí]. O time jogou bem e não merecia voltar com um resultado negativo, mas infelizmente tivemos mais um pênalti marcado, a arbitragem não tem marcado a nosso favor. Isso atrapalha muito a nossa sequência no campeonato”, falou.

Titular no último jogo no lugar de Lucas Siqueira, que está com uma lesão na coxa, Arthur sabe que a sequência de duas partidas em Belém pode mudar os rumos do clube na Série B, principalmente no quesito zona de rebaixamento.

“Temos dois jogos em casa e agora é manter a boa partida que fizemos contra o Avaí, aproveitar o fator casa e tenho certeza que vamos sair com as vitórias nessas duas partidas”, finalizou.

Erros constantes ocorreram contra o Remo nesta Série B 2021. Diante do Náutico-PE foi validado um gol irregular do Timbu. Diante do Coritiba-PE e Ponte Preta-SP anularam gols legais do Remo assinalando impedimento. Contra o Brusque-SC em Belém e no jogo contra o Londrina-PR, dois pênaltis deixaram de ser marcados a favor do clube paraense após claramente a bola tocou nos braços dos defensores. O Remo formalizou um documento via ouvidoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente do clube planeja uma visita à Sede da CBF no Rio de Janeiro (RJ) nos próximos dias. Os clubes conquistaram o direito da utilização da tecnologia do árbitro de vídeo na Série B, porém o VAR só será integrado aos jogos a partir da 20ª rodada.

Remo x CSA duelam neste domingo (1), às 18h15, no Estádio Evandro Almeida, em Belém. A partida terá pré e pós-jogo, além da transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.