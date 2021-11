Volante do Remo quer jogo com inteligência contra o CSA e frisa: 'A gente não pode perder'

De volta ao Remo no jogo contra o CSA, o volante Anderson Uchôa sabe que o time precisa ser inteligente contra um adversário que disputa o acesso para a Série A. Até porque o Leão também precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. O Remo é 11º, com 41 pontos e três do Z-4 da Série B.

“Temos ciência que será um jogo difícil. Na casa do adversário. Precisamos fazer um jogo com inteligência. Marcar forte, aproveitar a falha do adversário e concluir em gol”, comentou.

Será o primeiro de dois jogos que o Leão terá longe de Belém. A meta do Remo é conseguir o máximo de pontos possíveis.

“Dois jogos difíceis. O que a gente não pode é perder. A gente sempre vai jogar para vencer, mas a gente fazendo quatro pontos, uma vitória e um empate, acho que está de bom tamanho. Mas vamos sempre jogar em busca dos seis pontos”, afirmou Anderson Uchôa.

Neste ano, Remo e CSA se enfrentam duas vezes. Pela Copa do Brasil, os times empataram no tempo normal em 1 a 1,– com gols de Dellatorre e Uchôa-, e depois o Leão venceu nos pênaltis, conseguindo a classificação para a terceira fase. Na Série B, o Remo levou a melhor no primeiro turno, vencendo por 1 a 0 com gol de Renan Gorne.

“Enfrentamos o CSA duas vezes neste ano. Sabemos da qualidade do adversário. Não à toa que está em cima brigando pelo acesso. Mas nosso time tem as qualidades para vencer. Vamos ter que fazer um jogo seguro e tranquilo. Não dando contra-ataque para o adversário e aproveitar as oportunidades para assim sair com a vitória”, comentou o volante do Remo.

Agenda

A partida entre CSA e Remo será às 17 horas de sexta-feira (5), no Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 34ª rodada da Série B, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.