Volante do Remo ignora vantagem do empate pela Copa do Brasil: 'Viemos sem esse pensamento'

A delegação azulina já está na capital capixaba para a estreia na Copa do Brasil, contra a equipe do Vitória. O duelo acontece a partir das 21h30 desta quinta-feira e os remistas jogam por um empate para avançar na competição.

Desde que deixou Belém rumo ao Espírito Santo, a delegação vem estudando o adversário, que segue em boa fase no campeonato estadual. O bom momento, no entanto, não acovarda os azulinos, que estão dispostos a voltar para casa com a vaga na fase seguinte e a premiação de R$ 900 mil.

"Uma expectativa boa, depois de uma viagem tranquila. A gente veio pra cá para tentar levar a classificação para casa. Por isso, esperamos fazer uma grande partida e estamos focados no desafio", dispara o volante Pablo Roberto, à espera de uma vaga entre os titulares.

O atleta sabe bem dos riscos de jogar pelo empate e acredita que essa vantagem não pode influenciar o lado emocional durante os 90 minutos. "Temos a vantagem do empate, porém, a qualidade deles é nítida. Eles têm força. Viemos sem esse pensamento da vantagem do empate. Queremos a vitória, até porque sabemos que é uma equipe forte e vem de uma sequência boa no campeonato deles, assim como o nosso time. Eles merecem respeito dentro de campo. Então não podemos dar brecha", reforça.

Se o Vitória vai bem no Campeonato Capixaba, o Clube do Remo também segue na ponta no Parazão, fator de suma importância na confiança do time, que lidera o certame com 9 pontos em três jogos. "Cada jogo que passa a gente tenta evoluir mais. Aqui é um campo um pouco melhor, que permite a construção ofensiva e defensiva, estamos evoluindo e nesse jogo queremos propor isso dentro de campo", encerra.