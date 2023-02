Destaque do Vitória-ES, Jonata Pé de Pato prega respeito ao Remo antes de duelo pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil revela ao país histórias e nomes peculiares. Uma dessas figuras reveladas pela competição nacional é o volante Jonata Duarte Pacheco, atacante do Vitória-ES, próximo adversário do Remo no torneio. O jogador, que tem o apelido de Pé de Pato, promete levar dificuldades para o Leão Azul em campo.

Questionado sobre o nome, Jonata Pé de Pato preferiu mudar o foco e falar do confronto desta quinta-feira (22) na Copa do Brasil. O volante pregou respeito ao líder do Parazão 2023, mas ressaltou a importância que a classificação teria para o Vitória-ES, sobretudo pela questão financeira.

"A expectativa para o jogo é grande. Sabemos da importância da competição, o quanto a Copa do Brasil pode trazer benefícios para o clube financeiramente, para nós jogadores, além para o futebol do Espírito Santo. Vamos enfrentar uma grande equipe, será uma partida difícil. O Remo não está na Copa do Brasil à toa, vamos encarar uma equipe qualificada, bem treinada, um time que está invicto na temporada, mas estamos focados, sabemos das dificuldades, mas creio que faremos um bom jogo”, disse Pé de Pato.

Histórico

Pé de Pato pode ser desconhecido para o futebol nacional, mas tem ampla rodagem por clubes capixabas. Além do Vitória-ES, clube pelo qual Jonata tem duas passagens, o jogador já atuou por Porto Vitória, Real Noroeste e Rio Branco de Vila Nova, todos do Espírito Santo.

De acordo com reportagem do GE do Espírito Santo, Jonata carrega o apelido “Pé de Pato” desde a infância, em razão do tamanho do pé. No ano passado, também jogando pelo Porto Vitória, o jogador fez um gol de antes do meio de campo, lance esse que ganhou certa repercussão nacional.