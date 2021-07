Volante do Remo fala sobre desgaste do time por conta das viagens

O volante do Remo Arthur falou sobre o desempenho da equipe com o desgaste por conta das viagens. O jogador afirmou que o cansaço tem sido um problema para o time azulino e que para o jogo contra o Avaí (SC), na próxima quarta-feira (28), vão ter mais tempo de descanso.

“Somos o time que tem viagens mais longas, mais desgastantes e isso tem sido um problema, não só nesse jogo contra o Londrina, mas também nas outras partidas que fizemos. Para o próximo jogo, vamos ter um pouco mais de descanso e isso vai ser muito bom para a gente”, disse o volante, que afirmou que a derrota para o Londrina não impactou muito a equipe azulina.

Arthur contou que a disputa por posições é muito saudável e que o Leão só tem a ganhar. “Quem tem entrado, como no meu caso, tem jogado bem, tem se dedicado em prol do time e isso é bom para a equipe do Remo, para as pretensões que a gente tem para a competição”, falou o jogador, que disse estar trabalhando todos os dias para poder estar a disposição do técnico.

Sobre o jogo contra o Avaí (SC), o volante disse que sabe que os jogos vão ser difíceis. “A nossa cabeça está sempre em desempenho ao nosso melhor papel, como fizemos nas três últimas partidas em que saímos com o resultado positivo”, finalizou.

O jogo entre Remo e Avaí (SC), pela Série B do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Ressacada, em Florianópolis. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)