Volante do Remo descarta facilidade contra o lanterna da Série C

O Remo já inicia o ano de 2021 viajando para Erechim, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ypiranga-RS, no domingo (3), às 20h, no estádio do Colosso da Lagoa. A delegação azulina irá viajar no sábado (2), para esse confronto. Para o Leão é um jogo importante, pois pode ficar mais próximo da classificação e voltar para Série B.

A equipe azulina pouco sofreu mudanças em seu time titular neste quadrangular final. O meia Charles acredita que todos estão aptos à ajudar o time.” Acho que todos brigam por seu espaço, todos querem está jogando e ajudando dentro de campo. Acredito que temos uma comissão técnica bem capacitada para isso, para poder colocar uma formação mais defensiva ou ofensiva”, comenta.

O Ypiranga é a única equipe nos dois grupos que ainda não pontuou no quadrangular final, mesmo perdendo os três jogos a pontuação não mostra o futebol mostrando dentro de campo, fato que pode manter o Remo alerta que o Canário pode surpreender.

“Todas as equipes que estão no quadrangular é porque tiveram uma primeira fase muito boa, não temos que subestimar ninguém. Infelizmente o futebol para eles não foi muito bom, em relação a resultado. Se você parar para ver os jogos deles tiveram boas atuações e placares apertados”, finalizou o meia.

A partida entre Ypiranga-RS e Remo terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.