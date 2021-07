Volante do Remo avalia partida contra o Coritiba com baixa temperatura: 'Tem que esquecer isso'

Além de precisar voltar a vencer na Série B, no jogo contra o Coritiba, o Remo ainda precisa enfrentar outro adversário: a baixa temperatura do sul do Brasil. Na partida contra o Coxa, a previsão é de que a máxima será de 19ºC e a mínima de 5ºC. Para quem saiu de um estado onde faz muito calor e ainda é úmido, será um desafio o jogo da nona rodada da Segundona.

Para o volante Anderson Uchôa, o time precisa passar por cima desse problema.

“Não estamos muito acostumados com o frio. Tem que esquecer isso. Precisamos vencer na competição. É entrar ligado, com todos determinados para conseguir a segunda vitória na competição”, comenta.

Além disso, o time azulino vai enfrentar o segundo colocado da competição, com 16 pontos.

“Sabemos da dificuldade da partida. Será muito difícil contra uma equipe boa. Vamos ter que nos desdobrar ao máximo. Cada um ajudando o outro para conseguir os três pontos”, afirmou Uchôa.

Outro problema para o Remo é o retorno do atacante experiente Léo Gamalho, de 35 anos, que já balançou duas vezes a rede na Série B. O jogador cumpriu suspensão no último jogo e está novamente disponível para o Coxa.

“O Léo (Gamalho) é um jogador que todo mundo conhece. Centroavante bom e que precisa ter atenção. A gente precisa estar ligado e atento a tudo”, frisou o volante azulino.

A partida Coritiba x Remo começa às 19 horas desta sexta-feira (2), no Couto Pereira, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.