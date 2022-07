Volante do Remo afirma esperar ABC ofensivo contra o Leão: 'Até pelo nosso momento'

O Remo inicia neste domingo (17) a primeira das cinco finais, para buscar a classificação para a segunda fase da Série C do Brasileirão. O Leão encara o ABC, a partir das 19h, no Baenão, em uma partida que pode valer a entrada do time na zona de classificação para o quadrangular de acesso.

VEJA MAIS

Com o momento delicado do Remo, o volante Anderson Uchôa prega que a equipe precisa ter cuidado. Isso porque, para o atleta, o adversário vai tentar tirar proveito da pressão em cima do Leão:

"O momento é difícil, mas temos que levantar a cabeça. Acredito que vão querer vir aqui e querer jogar [e não apenas só se defender]. Até pelo nosso momento, em que estamos há cinco jogos sem vencer. Mas também vamos em busca da vitória. É tentar errar o menos possível para conseguir a vitória", afirmou.

As últimas semanas foram conturbadas para o Remo. No meio da falta de resultados positivos, desligamentos e troca de técnico, o time ainda precisa lidar com a pressão do torcedor azulina. Uchôa, que reconheceu que o time está em dívida com o torcedor, aponta que só existe uma forma de superar tudo isto:

"O que podemos fazer é [conseguir] a vitória. Como falei, vamos jogar na nossa casa, temos que nos impor do primeiro ao último minuto, errar o mínimo para conseguir a vitória e dar um salto na tabela [de classificação]", concluiu.

A partida entre Remo x ABC tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.