Vinícius presenteia técnico Josué Teixeira com camisa do Remo e diz: 'respeito enorme por ele'

O confronto entre Remo x Caeté, no Baenão, foi marcado pelo reencontro do técnico Josué Teixeira, atualmente comandante do Caeté, com o estádio, a torcida do Remo e com o goleiro Vinícius. O “paredão” azulino só chegou ao Remo graças a Josué Teixeira, técnico que comandava o Leão em 2017. Ao final do jogo, Vinícius presenteou o técnico com sua camisa e brincou com ex-azulino.

Ídolo e unanimidade entre os torcedores azulinos, o goleiro Vinícius falou da experiência que teve ao lado de Josué na temporada 2017 e da importância do treinador na sua carreira.

“A importância do Josué é muito grande, principalmente na minha história no Remo. Foi o treinador que me trouxe, juntamente com o Juninho (preparador de goleiros), então nada mais gratificante que poder presenteá-lo com a minha camisa no final do jogo”, disse, Vinícius.

O Camisa 1 do Leão citou a amizade com Josué Teixeira e de toda gratidão que possui ao treinador e que brincou com o treinador sobre o confronto diante do Caeté.

“Até brinquei com ele que não que queria pegar o clube que ele estava comandando nesse momento, mas sim lá para frente, na semifinal ou final. Tenho um carinho grande e um respeito enorme por ele e ali foi um gesto de gratidão presenteá-lo. Guardamos essa amizade até hoje e espero que continue por muitos anos, pois é um técnico que admiro bastante e desejo sucesso na carreira nesse restante de temporada”, finalizou.