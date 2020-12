Vinicius prega respeito ao adversário, mas destaca a precisão do Remo paras vencer o duelo com os gaúchos

O Clube do Remo atravessa bom momento no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro com 4 pontos – uma vitória e um empate. Na rodada do final de semana enfrenta o Ypiranga-RS, lanterna do grupo. O jogo é no Mangueirão, domingo (27), ás 18h.

A postura azulina é de respeito ao time gaúcho, mas, segundo os jogadores, o time precisa jogar com responsabilidade e muita com obediência tática para superar os obstáculos da equipe dos pampas.

O goleiro Vinicius, uma unanimidade entre os torcedores do Leão Azul, diz que o Remo tem de jogar com astucia para dobrar os gaúchos.

O número um do Baenão destaca a boa semana de trabalha motivo que eleva a confiança do plantel para o duelo decisivo com o Ypiranga. “Foi uma semana ótima. Conseguimos nos recuperar do jogo passado e estamos agora preparados para mais uma decisão. Neste quadrangular, cada jogo é uma decisão para o Remo. Precisamos estar bem concentrados e também em ótimas condições físicas para o jogo com os gaúchos”, fala.

Vinicius garante que o time seguir a determinação do técnico, alcançará seu objetivo. “Jogando em casa, nós temos que impor nosso comando e buscar uma grande vitória”, ressalta.

O azulino prevê jogo difícil para o Clube do Remo e detalha o cuidado para os time paraense não cair em armadilha. “Neste quadrangular nunca vai ter jogo fácil. Todos são difíceis. Então, é manter nosso foco, nossa concentração para não cairmos em cilada”, diz.

De acordo com o titular do gol azulino, o Remo deve saber explorar os pontos falhos dos gaúchos. “É esse pensamento de jogo. Jogar com criatividade e indo nos pontos fracos do adversário. É saber jogar com muita intensidade para ganhar o jogo. O Remo estar preparado para mais uma batalha em busca da sua classificação”, aponta