Vídeo: torcedor exibe Leão no teto do carro no dia seguinte ao acesso do Remo

A euforia que tomou conta da torcida remista continua sendo vista pelas ruas de Belém, no dia seguinte após o festejado acesso, que veio com a vitória do Remo sobre o Goiás por 3 a 1, em jogo disputado no Mangueirão. O Leão Azul terminou a Série B em quarto lugar, com 62 pontos, e retornou à elite ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba.

Pelas ruas da cidade é possível ver diversas manifestações de amor pelo clube azulino. Nas ruas, praças, feiras e até no trânsito. Na tarde desta segunda-feira, um perfil em uma rede social registrou um veículo que transitava pela avenida Augusto Montenegro, próximo ao Mangueirão, transportando um Leão Azul, semelhante ao mascote instalado nas dependências do Baenão, o estádio do Clube do Remo.

A cena rapidamente chamou atenção e viralizou nas redes. Veja: