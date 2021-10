VÍDEO: Técnico do Remo vibra na arquibancada após gol contra o Cruzeiro

A vitória do Remo por 3 a 1 diante do Cruzeiro-MG, em Belo Horizonte, na Série B, veio nos minutos finais, com o time sendo comandado pelo Netão, após a expulsão de Felipe Conceição, que ficou mandando instruções da arquibancada do Estádio Independência. Um vídeo circula nas redes sociais, no momento exato do gol do Remo. Felipe Conceição vibra nas arquibancadas e abraça o executivo de futebol Thiago Alves. Dentro de campo, muita festa de Netão e os jogadores.

