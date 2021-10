Após vitória, chances de rebaixamento do Remo caem pra 1%, aponta site

A vitória do Remo sobre o Cruzeiro pela 32ª rodada da Série B não trouxe apenas um respiro na tabela de classificação. Com o resultado, as probabilidades de rebaixamento da equipe azulina reduziram drasticamente. As informações são do site Chance de Gol, especializado em estatística.

De acordo com o levantamento feito pelo portal o Remo tem 1,3% de rebaixamento à Terceirona. O número é bem menor que o registrado ao final da 31ª rodada. Na ocasião, o Leão tinha 6,8% de descenso.

Apesar das chances de rebaixamento estarem bem menores, as probabilidades de acesso ainda são remotas. Segundo o site, o Remo tem 0,06% de chances de subir à Série A do ano que vem.

Os números reduzem ainda mais se levarmos em consideração as possibilidades de título. De acordo com a análise matemática, o Leão tem quase 0% de chance de levantar o caneco da Segundona.

No momento, o Remo está na 11ª colocação da Série B, com 41 pontos. A equipe está a nove pontos do Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento. A distancia é ainda maior para o Goiás, 12 pontos, primeira equipe do G-4.

O próximo desafio do Leão pela Série B será na terça-feira (2), às 19h, contra o Londrina, no estádio Baenão, em Belém. A partida é válida pela 33ª rodada. O duelo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.