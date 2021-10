Remo desembarca em Belém após vitória contra o Cruzeiro pela Série B

O Remo desembarcou em Belém na tarde desta sexta-feira (29) após vencer o Cruzeiro por 3 a 1, fora de casa, pela 32ª rodada da Série B. A chegada dos atletas foi registrada pela conta oficial do clube no Twitter.

Na partida da última quinta-feira (28) no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Remo saiu na frente do placar no primeiro tempo, com gol de Anderson Uchôa. O empate da Raposa veio ainda na primeira etapa, com Eduardo Brock. No entanto, o Leão garantiu a vitória no final da partida, com gols de Jefferson e Ronald.

Segundo a assessoria de comunicação do Remo, o elenco recebeu folga para o resto desta sexta. A equipe se reapresenta neste sábado (30), para treino no CT do Leão.

A próxima partida do Remo pela Série B será na terça-feira (2), às 19h, contra o Londrina, no estádio Baenão, em Belém, pela 33ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.