VÍDEO: Presidente do Remo parabeniza o jornal O Liberal pelos 75 anos

O Jornal O Liberal completa 75 anos e o esporte sempre foi um marco nas edições do jornal, com coberturas amplas do dia a dia dos clubes e de suas principais conquistas. O presidente do Remo, Fábio Bentes, conversou com a equipe de esportes, parabenizou o grupo pelos seu aniversário e falou da importância do jornal na história do clube.

“Primeiro é parabenizar pela história de credibilidade, de informação a todos nós paraenses. Eu cresci acompanhando e lendo, se ‘saiu no O Liberal é verdade’, esse sempre foi o pensamento e entendo que os clubes são grandes hoje é graças aos veículos de comunicação que participam ativamente na construção de um futebol melhor”, disse.