VÍDEO: Com Ivete Sangalo e Daniela Mercury; relembre o último jogo entre Remo e Vitória

Remo e Vitória se enfrentam nessa quarta-feira (16), às 16h, no Baenão, pela quarta rodada da Série B. As equipes já se enfrentaram várias vezes, seja pela Série A, Copa do Brasil, além de torneios regionais.

O último encontro entre os clubes ocorreu no dia 17 de novembro de 2007 - também pela Série B - e contou com as presenças das cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury, torcedoras declaradas do rubro-negro baiano.

Assista aos gols

A partida terminou empatada em a 1 a 1 e foi válida pela penúltima rodada da Segundona de 2007. Sorato marcou para o Vitória e Cicinho empatou para o Remo, que já entrou em campo rebaixado para a Série C enquanto o Vitória comemorando o acesso à Série A.

Ivete fez a festa com a torcida

Foi a última partida do clube no campeonato jogando no Barradão. Uma festa foi preparada e contou com as torcedoras ilustres do time baiano. Elas chegaram de helicóptero ao estádio Barradão, que estava lotado.