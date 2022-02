Veja quem são os jogadores do Remo que têm contrato até o final do Parazão

Em entrevista ao programa Último Lance da última segunda-feira (7), o presidente do Remo, Fábio Bentes, disse que seis jogadores do elenco azulino possuem contratos apenas até o final do Parazão de 2022. O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou a informação com fontes ligadas ao clube e descobriu quem são os atletas que têm vínculos curtos com o Leão.

Quem são os jogadores que tem contrato com o Remo até o Parazão?

Paulo Henrique - lateral-esquerdo - 29 anos

Veraldo - atacante - 22 anos

Luan Rodrigues - atacante - 25 anos

Whelton - atacante - 29 anos

Kevem - zagueiro - 21 anos

Paulinho Curuá - volante - 24 anos

Com quem o Remo quer renovar?

Segundo a apuração, o Remo tem interesse de renovar contrato com dois jogadores da lista: Kevem e Paulinho Curuá. Ambos devem ter o contrato estendido até o final da temporada de 2022. Os demais jogadores ainda terão a permanência avaliada pela diretoria e comissão técnica.

O Remo volta a campo pelo estadual na quinta-feira (10), às 20h, no estádio Baenão, em Belém, contra o Tapajós. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.