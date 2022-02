Remo x Tapajós: Everton Sena será relacionado pela primeira vez no Parazão

O Remo terá uma novidade importante na partida contra o Tapajós, disputada na próxima quinta-feira (10), válida pela quarta rodada do Parazão. O zagueiro azulino Everton Sena estará entre os relacionado pela primeira vez nesta temporada. A informação foi confirmada por uma fonte de O Liberal ligada ao clube.

De acordo com a apuração, Everton já trabalha com o restante do elenco e faz treinos com bola com os demais atletas do Leão. Na semana passada, o jogador iniciou o último estágio da transição física e está apto para jogar.

Everton Sena chegou como um dos principais reforços da defesa azulina, mas precisava se recuperar de uma cirurgia no joelho, que ocorreu no ano passado. A recuperação é semelhante a vivida pelo volante Anderson Uchôa, no início da temporada passada.

A bola deve rolar para Remo e Tapajós a partir das 20h, no estádio Baenão, em Belém. O jogo terá tranmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.