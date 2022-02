Everton Sena já treina com jogadores do Remo e deve reforçar equipe na próxima rodada

O zagueiro Everton Sena, reforço do Remo para a temporada 2022, está na fase final do trabalho de transição física e está perto de reforçar o Leão no Campeonato Paraense. A expectativa é que o jogador seja relacionado para uma partida a partir da 4ª rodada, quando a equipe azulina enfrenta o Tapajós, no Baenão. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube.

De acordo com a apuração, Everton já trabalha com o restante do elenco e faz treinos com bola com os demais atletas do Leão. No entanto, ainda precisa aprimorar detalhes da parte física. Por conta disso, o jogador não viajou para a partida contra o Itupiranga, em Parauapebas.

Everton Sena chegou como um dos principais reforços da defesa azulina, mas precisava se recuperar de uma cirurgia no joelho, que ocorreu no ano passado. A recuperação é semelhante a vivida pelo volante Anderson Uchôa, no início da temporada passada.

O Leão Azul entra em campo neste domingo (6) no estádio Rosenão, no sudeste do Pará, pela terceira rodada do Parazão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com