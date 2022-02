Com planos mais baratos e nova parceria, Remo apresenta novo sócio-torcedor Nação Azul

O Remo apresentou o novo programa sócio-torcedor Nação Azul, que sofreu uma reformulação nos últimos meses. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 120, nos planos Rei, Leão Azul, Ferinha, Maior do Norte e Clube de Todos. Uma das novidades é a parceria com a 2morrow Sports, empresa do mercado esportivo que trabalhará nas estratégias para o programa.

Benefícios

Os benefícios vão desde o direito a ingressos e descontos na compra de bilhetes, em produtos oficiais nas lojas, além de experiências e sorteios exclusivos. O torcedor pode fazer adesão na Central do Nação Azul, na sede social, na Loja Rei da Amazônia – Banpará Baenão, Loja do Remo – Parque Shopping ou pelo site do Nação Azul.

2morrow - entenda o que é

A 2morrow analisa o comportamento do consumidor no esporte por meio das plataformas de CRM, Business Intelligence e gestão de dados. Tudo embasado em inteligência e entregando estratégias personalizadas. Isso impacta diretamente no engajamento dos torcedores do Remo com o clube.

Confira os planos:

Plano Rei

Valor: R$ 60

Acesso livre na arquibancada nos jogos em que o Clube do Remo for mandante;

10% de desconto em produtos oficiais nas lojas;

Descontos especiais nos parceiros do clube de vantagens;

Carteirinha personalizada;

Experiências e sorteios exclusivos.

Plano Leão Azul

Valor: R$30

Desconto de 50% em todos os ingressos nos jogos em que o Clube do Remo for mandante;

Prioridade na compra do ingresso;

10% de desconto em produtos oficiais nas lojas;

Descontos especiais nos parceiros do clube de vantagens;

Carteirinha personalizada;

Experiências e sorteios exclusivos.

Plano Ferinha

Valor: R$20

Preferência na entrada em campo com os jogadores nos dias de jogos;

10% de desconto em produtos oficiais nas lojas;

Carteirinha personalizada;

Descontos especiais nos parceiros do clube de vantagens;

Experiências e sorteios exclusivos.

Plano Maior do Norte

Valor: R$120

Acesso livre na cadeira nos jogos em que o Clube do Remo for mandante;

10% de desconto em produtos oficiais nas lojas;

Descontos especiais nos parceiros do clube de vantagens;

Carteirinha personalizada;

Experiências e sorteios exclusivos.

Plano Clube de Todos

Valor: R$10

Sem acesso ao estádio;

Uma visita ao Centro de Treinamentos do Clube do Remo;

10% de desconto em produtos oficiais nas lojas;

Descontos especiais nos parceiros do clube de vantagens;

Carteirinha personalizada;

Experiências e sorteios exclusivos.