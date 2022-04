Único representante do Pará, Remo encara o CRB-AL no Baenão pela Copa do Brasil Sub-17

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial a tabela da Copa do Brasil Sub-17 de futebol masculino. O único representante paraense na competição nacional é o Clube do Remo, que terá pela frente o confronto diante do CRB-AL, em jogo único, marcado para o dia 27 de abril, às 15h, no Estádio Baenão, em Belém, em jogo válido pela primeira fase torneio.

A competição é no mesmo estilo da Copa do Brasil profissional, com partidas “mata-mata”. Caso o jogo entre Leão Azul x Galo da Pajuçara termine empatado no tempo normal, a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17 será decidida nas penalidades. O Remo se garantiu na competição após conquistar o título do Campeonato Paraense da categoria em 2021, vencendo o Paysandu na decisão com duas vitórias, tanto no Baenão, quanto na Curuzu. A base azulina foi destaque na temporada passada, com as conquistas do Paarzão Sub1-17, Sub-20 e do feminino.

O vencedor de Remo x CRB avança e terá pela frente quem passar do confronto entre Palmeiras-SP x San German Academy-RO, que também se enfrentam no dia 27 de abril, no Allianz Parque, na capital paulista.

A Copa do Brasil Sub-17 é disputada desde 2013 e vai para a sua 10ª edição em 2022. Palmeiras-SP, São Paulo-SP e Flamengo-RJ são os maiores vencedores da competição com dois títulos cada. Já Corinthians-SP, Atlético-MG e Vitória-BA possuem uma conquista cada um.