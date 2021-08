Um mês após anunciar parceria com a Volt, Remo vende quase 30 mil camisas

Um mês após anunciar a parceria com a Volt, fornecedora do clube, o Remo já vendeu mais de 28 mil camisas, segundo dados atualizados pela assessoria de comunicação da empresa. O número representa a retirada de 224 mil garrafas do meio ambiente. Isso porque cada peça vendida conta com oito pets recolhidas das águas de rios e oceanos, durante a produção.

O tecido usado nas camisas possui tecnologia TrueLife ECO, material feito com fibras de poliéster feito através de plásticos recicláveis. Segundo informações do Remo, quando anunciou a parceria, as mangas possuem texturas de ondas ou maresias, que representa o universo da vida marinha e possuem as frases “Rei da Amazônia”, produzida em silicone e estampada em 3D.

O sócio-diretor da Volt Sport, Fernando Kleimmann, contou que a ação é uma maneira de aproximar a torcida da causa social, além de contribuir com a preservação da fauna e da flora.

“Além de colaborar com conservação do meio ambiente, as peças produzidas com materiais sustentáveis não perdem em nível de qualidade em relação aos produtos que estamos acostumados a ver no mercado. Pelo contrário, a camisa do Remo é diferenciada e repleta de conceitos para relembrar a biodiversidade amazônica", disse Fernando.

"A gente tem tentado posicionar o clube no mercado. Estamos muito felizes com o resultado. Pra um primeiro lançamento, está sendo muito positivo", opinou o diretor de marketing azulino, Renan Bezerra.