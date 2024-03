Tuna x Remo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (28/03) pelo Parazão

Tuna Luso x Remo disputam nesta quinta-feira (28/03) a semifinal do Parazão. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Tuna x Remo ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Tuna foi vice-líder do Grupo C e acumula 4 vitórias, 4 empates, 17 gols marcados e 8 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou São Francisco nos pênaltis após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 1.

Já Remo liderou o Grupo B da competição com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. A equipe então eliminou Santa Rosa nas quartas de final, com uma vitória de 3 a 0 e outra de 2 a 0.

Tuna x Remo: prováveis escalações

Tuna Luso: Iago Hass, Wander, Dedé, Marlon, Renan, Wesley, Jayme, T. Bagagem, Chula, Germano, G. Furtado. Técnico: Júlio Cesar Nunes.

Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Ligger, Jonilson, Nattan, Henrique, Jaderson, Matheus Anjos, Sillas, Kelvin, Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.

FICHA TÉCNICA

Tuna Luso x Remo

Campeonato Paraense

Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 28 de março de 2024, 20h