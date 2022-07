Tuna vence o Remo com gol nos acréscimos e sai na frente por vaga nas semi do Parazão Sub-20

Tuna x Remo fizeram um jogo “eletrizante” na manhã desta quinta-feira (21), no Estádio Francisco Vasques, em Belém, válido pelo Grupo T das quartas de finais do Campeonato Paraense Sub-20. Em uma virada histórica, a Lusa derrotou o Leão Azul por 4 a 3 com um gol nos acréscimos.

Logo aos cinco minutos a Lusa abriu o placar com Marlysson, de cabeça, se antecipando ao goleiro e escorando cruzamento da direita.

Mas o Remo empatou dois minutos depois. Pepê recebeu na área, tirou a marcação e foi derrubado, o árbitro assinalou o pênalti. Thiago Mafra, que faz parte do time profissional cobrou no canto direito e deixou tudo igual, 1 a 1.

Aos 33 minutos o Remo virou o jogo. Thiago Mafra recebeu na área, ganhou na velocidade e na saída do goleiro chutou forte, fazendo o segundo dele na partida. Já aos 44 minutos, o atacante Pepê, do Remo, foi lançado em profundidade, se livrou da marcação e tocou rasteiro, ampliando o placar para o Leão Azul para 3 a 1.

Na volta para o segundo tempo a Lusa perdeu um jogador expulso, mas mesmo assim foi para cima do Remo. Aos 24 minutos a Scooby cruzou na área, a bola passou de todo mundo e morreu na rede azulina, diminuindo o placar para 3 a 2.

A Lusa foi para cima, tinha o controle do jogo e conseguiu o empate, aos 27 minutos. Cruzamento da direita e Raí escorou de cabeça e deixou tudo igual.

Já nos acréscimos, aos 51 minutos, Caio recebeu na entrada da área, driblou o zagueiro do Remo e chutou forte, virando o placar para 4 a 3.

O próximo jogo do Remo é contra o Carajás, na próxima quinta-feira (27), às 9h30, no Ceju. Já a Tuna encara o Carajás, dia 2 de agosto, às 16h, no Estádio Rosenão, em Parauapebas.