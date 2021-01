Torcedores do Remo fazem mosaico no Mangueirão para o jogo contra o LEC

A torcida do Remo ainda comemora o acesso à Série B. Na partida deste sábado (16), entre Remo x Londrina-PR, às 17h, no Mangueirão, um mosaico foi preparado nas cadeiras do lado A.

Um grupo de torcedores chamado “Blue Hell CR” foi o idealizador. Nas cadeiras o mosaico contém a frase: “O Rei voltou”.

A partida entre Leão e Tubarão vale vaga na final da Série C. Um empate garante o Remo na grande decisão. O Londrina ainda briga pela última vaga na Série B e para isso terá que vencer o Remo e torcer por um tropeço do Paysandu em Erechim (RS), diante do Ypiranga-RS. As duas paridas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com