Com novo técnico, time feminino do Remo goleia em jogo amistoso

O futebol feminino do Clube do Remo tem um novo treinador para a temporada 2021. Wesley Raad substitui Vitor Braga, que na temporada passada não conseguiu levar o Leão ao título paraense. Raad vem ser nova aposta azulina e já está no comando da equipe.

Nesta quinta-feira (10) dirigiu as azulinas no amistoso contra a equipe Estrela de Davi, realizado no campo do Ceju, com o Leão aplicando a goleada de 5 a 2. Os gols foram marcados por Karol Silva(2), Moju, Alexandra e Angela.

Raad avaliou o desempenho. "Se trata de um primeiro jogo. Estamos cientes de que precisamos evoluir. Estou satisfeito com o trabalho que vem sendo feito", afirmou.

O time contou com a lateral Franci, que esteve ano passado atuando pelo Paysandu e, além disso, tem título brasileiro da A2 conquistado pelo Pinheirense. A zagueira Milena trocou o Leão pela Esmac.

O paraense feminino, se tudo correr bem, começará no mês de agosto. Já certo como participantes: Remo, Paysandu, Esmac, Cabanos e Castelo dos Sonhos, de Castanhal.