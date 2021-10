Técnico do Remo comenta expulsão e critica arbitragem: 'Usaram dois pesos'

A vitória do Remo sobre o Cruzeiro, por 3 a 1, fora de casa foi marcado por um lance inusitado. Na volta do intervalo, o técnico azulino, Felipe Conceição, foi expulso no banco de reservas. O arbitro alegou que Felipe havia feito uma reclação exagerada com o bandeirinha. No entanto, o treinador azulino contou outra história, em entrevista coletiva no final da partida.

"Eu reclamei de uma marcação em cima do Raimar. Disse ao bandeirinha que ele não tinha feito a falta. Só falei, não me exaltei ou xinguei. Falei como o Vanderlei (Luxembrugo) falou com ele. Apesar disso, ele me expulsou", explica o técnico.

"Ele usou pesos diferentes em duas questões. Um treinador experiente, como o Vanderlei, pode falar com um bandeirinha. Um treinador jovem, como eu, não", reclamou Conceição.

O próximo jogo do Remo na Série B será na terça-feira (2) contra o Londrina, às 19h, no estádio Baenão, em Belém. A partida, válida pela 33ª rodada da Série B, terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Felipe Conceição:

Mudança de fase

"Nesses momentos difíceis, que todo clube passe, que a gente percebe como são as pessoas. A gente recebeu o apoio de todos do clube. Conversamos entre si e vimos que precisávamos retomar o caminho da competitividade. Os atletas estão de parabéns"

Jogo contra o ex-clube

"Eu nãoo tenho nada pessoal contra o Cruzeiro. Só tenho respito. Respeito a instituição e a toricida. Fico lisongeado pela postura deles (torcedores). Desde o momento em que estive aqui sempre fui muito respeitado. Eles entenderam que o Felipe treinador fez o possivel. Desejo que eles entrem em um caminho melhor"