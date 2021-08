Técnico do Remo avalia empate contra o Brasil-RS como positivo: 'Esse ponto é importante'

Após o empate em 1 a 1 entre Remo e Brasil-RS pela Série B, o técnico azulino, Felipe Conceição, falou sobre a partida e a continuidade do clube no torneio. Depois de uma prestação não convincente, o treinador afirmou que para as contas do Leão, o ponto conquistado é algo positivo:

"A gente leva um ponto para casa. É lógico que em todos os jogos a gente procura os três pontos. Durante um bom tempo do segundo tempo com um a mais, tivemos chances construir a vitória, mas infelizmente não conseguimos. Mas esse ponto é importante", comentou.

Confira o restante da entrevista de Felipe Conceição:

Desfalques

"Estamos passando um momento de dificuldade para a nossa competição, para o momento que estamos passando, de vários jogadores com lesões e suspensões, caso do Kevem na próxima partida. Mas vamos encontrar soluções. Senão me engano é o quarto ou quinto jogos que temos desfalques".

Análise do jogo

"Nós tivemos dificuldades na bola longa, na primeira e na segunda. Gerou um espaço entre as linhas, a gente tentou corrigir no intervalo, mas o ímpeto do adversário nos causou problemas. Depois, com um homem a mais e colocando a bola no chão, tivemos chances de virar a partida".