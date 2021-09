Técnico do Remo analisa derrota azulina fora de casa: 'O Guarani achou os gols'

O Remo perdeu para o Guarani-SP, pela Série B, no Brinco de Ouro por 2 a 0. Com isso, o time do técnico Felipe Conceição não deu sequência às duas vitórias consecutivas contra Vitória e Avaí. Com uma atuação abaixo do que vinha apresenta, o treinador azulino disse que não viu um Guarani muito melhor que o Leão em campo:

"Hoje não tivemos um bom dia, não jogamos bem. Uma atuação abaixo. Mas não foi uma superioridade do Guarani, pontualmente fez os gols. O Guarani achou os gols, até aquele momento estava um jogo igual e truncado. Não vejo só pelos gols, mas em desempenho", comentou.

Confira o restante da entrevista de Conceição

Escolhas:

"A questão da mudança do Raimar pelo Romércio foi pelo desgaste que o Raimar teve. Neste segundo jogo, sentiu um desgaste maior. Tinhamos o retorno do Romércio e a volta do Marlon na esquerda. Infelizmente Romércio se machucou hoje. A responsabilidade é sempre do treinador em termos de desempenho".

Atuação:

"Fizemos um primeiro tempo não tão bom . Foi um jogo ruim na questão técnica. Num lance de bate rebate, o Guarani saiu na frente. Eles começaram a cadenciar mais e nós precisávamos ter uma atitude diferente. Fomos mais aguerridos no último terço, mas mesmo assim, tivemos poucas chances".

Volta da torcida:

"A minha expectativa é grande, tenho certeza que dos atletas também. A gente sente falta do público nos estádios e tenho certeza que vai ser nosso 12° jogador. Sexta-feira (24) vamos estar próximos do nosso torcedor novamente, contra o Náutico. É voltar a jogar bem e buscar a vitória".