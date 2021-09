Em atuação apática azulina, Remo perde na visita ao Guarani na Série B do Brasileiro

Dominado no primeiro tempo, o Remo não foi páreo para o Guarani e foi derrotado por 2 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, ainda sem torcida (Campinas não liberou público nos estádios). O resultado do jogo desta terça-feira (21) deu fim à sequência de duas vitórias seguidas do Leão. Os gols foram marcados por Júlio César e Bruno Sávio.

Com a derrota, o Remo perdeu a chance de terminar esta 25ª rodada da Segundona na primeira página da tabela de classificação. O próximo jogo do time azulino é na sexta-feira (24), contra o Náutico, no Baenão, em partida que marca o retorno do torcedor. O duelo começa às 19h e tem transmissão lance a lance de OLiberal.com, com pré e pós-jogo.

Novidades

Para o duelo, o técnico do Remo, Felipe Conceição, apresentou novidades, como a estreia do volante Neto Moura e logo no time titular. Romércio e Jansen formaram a dupla de zaga. Com isso, Marlon voltou a ser o lateral-esquerdo. Já o atacante Lucas Tocantins ganhou a vaga de Victor Andrade, suspenso.

Só deu Bugre

Em campo, com exceção dos primeiros minutos da etapa inicial, nada deu certo para o time paraense. Em um primeiro apático, Lucas Siqueira e Arthur tiveram atuações abaixo, o que complicou a vida de Neto Moura. O volante teve dificuldades na marcação entre as linhas de defesa e meio-campo, e viu dois jogadores adversários aproveitarem este setor: o meia Régis e o atacante Júlio César.

Primeiro gol

E foi aproveitando o espaço que Neto Moura não conseguia cobrir sozinho que o Guarani abriu o placar. Pressionado por dois atletas do Bugre, o volante azulino perdeu a bola e Júlio César bateu de fora para fazer o primeiro.

Segundo gol

O Guarani teve um golaço anulado de Júnior Todinho, mas não demorou muito para ampliar. Régis cobrou escanteio, o zagueiro Rafael Jansen vacilou na marcação, e Bruno Sávio concluiu para o gol, já no fim da etapa inicial.

Apático

A atuação abaixo do Remo pode ser comparada ao primeiro tempo da derrota contra o Vitória. O adversário dispôs de diversas chances para fazer mais. Por outro lado, o Leão, que ainda tentou tirar proveito da queda de ritmo do Bugre no segundo tempo, não conseguia superar o sistema defensivo do Guarani, que, apesar dos azulinos terem exigido pouco, foi eficiente quando chamado. E assim a partida terminou: 2 a 0.

Ficha técnica

Guarani x Remo

25ª rodada da Série B

Data: terça-feira, 21 de setembro

Hora: 16h

Local: Campinas - São Paulo

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa.

Arbitragem

Central: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Cicero Alessandro de Souza (MS) e Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Júlio César aos 18 do 1/T e Bruno Sávio aos 44 do 1/T

Cartões amarelos: Thales e Ronaldo Alves; Romércio e Matheus Oliveira

Guarani: Rafael Martins, Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Tony), Bruno Sávio (Allan Victor) e Régis (Andrigo); Júlio César (Índio) e Júnior Todinho (Renanzinho). Técnico: Daniel Paulista.

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Rafael Jansen, Romércio (Gorne) e Marlon; Neto Moura (Pingo), Lucas Siqueira (Raimar) e Arthur; Matheus Oliveira (Rafinha), Lucas Tocantins e Gedoz (Jefferson). Técnico: Felipe Conceição.