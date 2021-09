Técnico do Botafogo tem dificuldades em escalar o ataque contra o Remo pela Série B

O Botafogo encara o Remo no próximo sábado (4), no Baenão, em Belém e o técnico do clube carioca, Enderson Moreira, possui dificuldades para escalar o ataque da equipe, já que não possui três jogadores de frente para a partida.

Sem o atacante Rafael Navarro, que vai cumprir suspensão diante do Leão Azul, o treinador do Fogão tenta encontrar um companheiro de frente para Chay, que renovou com o Botafogo, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para o jogo. Os atacantes que tinha como opções, Ronald e Diego Gonçalves, se recuperam de lesões e não poderão atuar contra o Remo.

Lembra dele?

Outra possibilidade é Enderson Moreira escalar o atacante Rafael Moura, ex-Paysandu, porém nessa temporada o máximo que o jogador atuou com a camisa do Fogão foram 28 minutos, e está aquém da parte física desejada para começar a partida, mas segue como opção no decorrer do jogo.

Pode ser

No elenco principal do Fogão, o técnic Enderson Moreira conta com Vitnho, Warley, Ênio e Felipe Ferreira, além de Matheus Nascimento e Matheus, garoto da base, de apenas 17 anos e que não são atletas que jogam de forma centralizada.

Programação

Na quarta posição na tabela da Série B com 35 pontos, o Fogão tenta se manter no G4 por mais uma rodada. A equipe alvinegra desembarca no aeroporto de Belém na madrugada desta sexta (3), por volta de 1h da manhã, ficará hospedado em um hotel no bairro do Umarizal. O elenco treinará no Estádio da Curuzu, na tarde de sexta.

Agenda

Remo x Botafogo duelam no sábado (4), às 19h30, no Baenão, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.