ASSISTA: técnico do Atlético-MG deixa elogios ao Remo, após confronto: 'Nos deu bastante trabalho'

O Remo foi eliminado na Copa do Brasil, após a derrota no jogo de volta, contra o Atlético-MG, por 2 a 1, na última quinta-feira (10). Mesmo com a classificação do Galo, o técnico do time mineiro, Cuca, ex-jogador e treinador azulino, deixou elogios à equipe do colega Paulo Bonamigo: