Social: Clube do Remo faz parceria com o grupo solidário ‘Sopão Feliz’

A diretoria de Responsabilidade Social do Clube do Remo, na manhã de sábado (29), parceria com o Grupo Solidário "Sopão Feliz" realizou na sede do clube ação social com a presença dos personagens do Leão Malino e da Leona.

O trabalho social foi coordenado pela diretoras Carlena Gama e Andrea Bezerra e os responsáveis do projeto.

O ‘Sopão Feliz’ é um grupo sem fins lucrativos, sem vínculo religioso e tem como objetivo principal ajudar ao próximo.

O projeto de distribuição de sopa começou em fevereiro de 2019 e a primeira ação e ao longo do ano foi tomando proporção diferenciada com isso se tornou o Grupo Sopão Feliz.

"Via que os moradores de rua precisavam de ajuda, cuidados e atenção e com isso formou o grupo com a ajuda de amigos, colegas, conhecidos e voluntários, que unidos por laços de amor ao próximo resolveu desenvolver ações que contribuíssem de alguma forma às necessidades. Desenvolvemos ações sociais para contribuir com a humanização das relações sociais, o estabelecimento do respeito pelas diferenças e a priorização do ser humano mais necessitado", disse Eric Brawl, idealizador do projeto.

Carlena Gama, diretora de Responsabilidade Social do clube, comentou sobre a ação. "O Clube do Remo foi procurado pelo projeto para um parceria de doação de cestas básicas para serem entregues no colégio Frei Daniel. É um grupo com um trabalho muito consolidado, organizado e nós do Clube do Remo estamos muito honrados em participar desse movimento. As portas da responsabilidade social estão abertas para ações e parcerias. Estamos muito felizes com esse grupo de jovens, nesse momento de pandemia, em ajudar o próximo", contou.

Sopão Feliz

Para mais informações sobre o projeto ou quem quiser contribuir os contatos são (91) 983624093 / 980872188.