Sob o comando do auxiliar Alan Ribeiro, o Remo está escalado para enfrentar o Náutico-PE na Série C

O Remo está escalado para enfrentar o Náutico-PE neste sábado (25), no Estádio dos Aflitos, Recife (PE). O duelo é válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, em que o Leão Azul busca espantar a má se, o auxiliar técnico Alan Ribeiro teve de lidar com três desfalques.

O meia Matheus Anjos, o atacante Ribamar - este último criticado pela torcida pela falta de gols - e o Thalys estão no departamento médico do clube. Vidal, Guilherme Cachoeira e Ytalo começam jogando.

Confira a escalação