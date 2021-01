Série C: torcida cria elenco do Remo de 'crianças' e pede para Sub-15 jogar contra o LEC

Remo e Paysandu, rivais desde 1914, chegaram à última rodada do quadrangular final da Série C com o Leão Azul já classificado para a Série B. Já o clube bicolor, mesmo com chances de acesso, não tem vida tão fácil. Joga fora de casa com o Ypiranga em Erechim (RS) e, caso apenas empate, terá que torcer para o maior rival vencer para poder conquistar o acesso.

Nas redes sociais e aplicativos de mensagens, torcedores do Remo brincam com a situação e criaram um elenco azulino de “crianças”, para jogar contra o Londrina-PR. Por meio de um aplicativo, atletas do Remo ficaram com rosto de crianças. As fotos viralizaram na internet, alguns deles escreveram: “Sub-15 do Remo pronto para enfrentar o Londrina”. Veja:

Jogadores do Remo crianças Rafael Jansen (Reprodução redes sociais) Salatiel (Reprodução redes sociais) Hélio Borges (Reprodução redes sociais) Eduardo Ramos e Marlon (Reprodução redes sociais) Ricardo Luz (Reprodução redes sociais) Gedoz (Reprodução redes sociais) Charles (Reprodução redes sociais) Mimica (Reprodução redes sociais) Tcharlles (Reprodução redes sociais)

Muitos torcedores azulinos pedem para o Remo perca para o Londrina-PR, para prejudicar o Paysandu. Para o Leão garantir a vaga na final da Série C, basta o empate, que já ajudaria o clube alviceleste, caso aconteça igualdade no jogo em Erchim.