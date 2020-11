Série C: Remo encara o Treze e reencontra cinco jogadores que já vestiram a camisa do Leão

A Série C está chegando em seus momentos decisivos na primeira fase e no próximo domingo (8), às 18h, no Mangueirão, Remo x Treze-PB duelam pela 14ª rodada. O confronto marca reencontro de velhos conhecidos dos torcedores do Leão.

O clube paraibano conta com cinco atletas que passaram pelo Remo, além do treinador Márcio Fernandes e o preparador físico André Ferreira, que fizeram parte da comissão técnica azulina em 2019, conquistando o título do Parazão.

Destaque para o meia Douglas Packer, titular absoluto no esquema tático de Márcio Fernandes, além do atacante recém-contratado Neto Baiano, que foi um dos artilheiros do Leão Azul em 2019 com cinco gols.

Além de Packer e Neto Baiano, o Galo conta com o zagueiro Ítalo, que passou pelo Remo em 2016, o volante Robson campeão paraense em 2019 e o atacante Danillo Bala que disputou a Série C com a camisa do Leão no ano passado.

O Remo é o atual terceiro colocado com 23 pontos e uma vitória coloca a equipe paraense próxima da classificação. Já o Treze possui 16 pontos e ocupa a oitava posição. O clube paraibano ainda sonha com uma vaga na próxima fase da Terceirona.

Leão Azul x Galo da Borborema jogam neste domingo (8), às 18h, no Colosso do Bengui, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance com fotos, vídeos e pré-jogo a partir das 17h30.