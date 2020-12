Série C: Remo arrecada quase R$ 200 mil com venda de ingresso virtual

O Clube do Remo vendeu 3.500 ingressos virtuais e conseguiu arrecadar quase R$ 200 mil. O valor é referente a venda de camisas promocionais com o bilhete de R$ 50. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo clube nas redes sociais.

O Fenômeno Azul é incrível mesmo, né? Ultrapassamos a meta de 3.000 e começamos com 3.500 ingressos vendidos até o momento. Bora pra cima, azulino! É pelo Remo, é pelo acesso! ⬆️🅱️ pic.twitter.com/xX7d44mm2J — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 31, 2020

O Clube do Remo iniciou as vendas de camisas promocionais para quem comprar ingressos virtuais no valor de R$50 na segunda-feira. O primeiro lote foi esgotado em menos de seis horas. O dinheiro é para o pagamento de salários dos atletas, comissão técnica e funcionários.

O Remo lidera o quadrangular final da Série C, com sete pontos. O próximo compromisso do Leão será no domingo, às 20 horas, contra o Ypiranga. A partida será no Colosso da Lagoa, em Erechim-RS. Se vencer, o Remo se aproxima do acesso para a Série B. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.