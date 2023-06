Série C: Com mudanças, Remo está escalado para visita ao Brusque

Em busca da segunda vitória seguida na Série C do Brasileirão, o Remo foi definido para o duelo contra o Brusque. O técnico Ricardo Catalá promoveu algumas mudanças no time azulino, para a partida de logo mais às 19h, no Estádio Augusto Bauer.

Saíram da equipe o lateral-esquerdo Leonan e o atacante Jean Silva, que deram lugar ao lateral-esquerdo Kevin e o volante Claudinei. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Veja a escalação do Remo