Fora de casa, Remo perde para o VF4-PB, pela semifinal do Brasileiro Feminino A3

O Clube do Remo perdeu para o VF4 por 2 a 0, pela semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3. O confronto ocorreu no estádio Almeidão, em João Pessoa, e os gols da partida foram marcados pela atacante Lu Meireles e pela meia Moretti.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A equipe do VF4 construiu o resultado na primeira etapa do jogo. A estratégia elaborada pelo treinador Guilherme Paiva deu resultados positivos. O primeiro gol foi anotado por Lu Meireles, que lidera a artilharia do time com seis gols e está na disputa pela artilharia geral da competição.

Para tranquilizar as donas da casa, a meia Moretti ainda marcou o segundo, ampliando o score, que se manteve até o fim da partida. Com a vantagem, as comandadas de Guilherme Paiva adotaram uma postura mais cautelosa na etapa final.