Série C: Após punição, Manaus recebe o Remo na Arena da Amazônia sem a presença da torcida

A segunda rodada do Brasileiro da Série C para o Remo será contra o Manaus-AM, fora de casa. O clube paraense encara o Gavião no primeiro confronto nortista no Brasileirão 2022 na Arena da Amazônia, no próximo sábado (16), às 19h, na capital manauara, sem a presença da torcida. A informação foi publicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site oficial.

O Gavião foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com perda de um mando de campo, por invasão de torcedores na partida contra o Tombense-MG, na Arena da Amazônia, pelo Brasileirão da Série C de 2021, por esse motivo, não poderá contar com o apoio da torcida nesta partida diante do Leão Azul paraense.

A delegação azulina deixará Belém na próxima quinta-feira (14) rumo à Manaus (AM) e fará um treinamento na sexta (15). O Remo iniciou a Série C conquistando os três pontos diante do Vitória-BA, no Baenão. Já o Manaus estreou na competição na noite de ontem, em Pelotas (RS), contra o Brasil-RS e empatou em 1 a 1.

As duas equipes conquistaram títulos nas últimas semanas e a partida será o “jogo das entrega de faixas”. O Manaus-AM é o atual campeão amazonense ao derrotar o Princesa de Solimões-AM na final. Já o Remo reconquistou a hegemonia do futebol paraense ao levar a melhor em duas partidas contra o Paysandu, seu maior rival e ficando com a taça do Parazão 2022.

Manaus x Remo se enfrentam no próximo sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia, na capital amazonense, pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.