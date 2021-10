Série B: Com atual pontuação, Remo se salvaria em três das últimas cinco edições

A vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro aproximou o Remo da meta, para garantir a permanência na Série B. Desde que chegou ao Baenão, o técnico Felipe Conceição estipulou a manutenção em 43 pontos. Em uma pesquisa feita pelo O Liberal, com a atual pontuação - 41 pontos - o Leão Azul se salvaria em três das últimas cinco edições.

Em três campeonatos, todos os rebaixados ficaram com ou abaixo de 40 pontos. Em 2016, o Joinville foi o 17°, com 40 pontos. Em 2019, o Londrina, com 39 pontos. Já no ano passado, o Figueirense caiu com 39 pontos. O Remo já tem uma pontuação maior que todos eles.

Os únicos anos que a atual pontuação azulina não salvaria o time da Série C, seria em 2017 e 2018. Há quatros anos, o Luverdense caiu com 44 pontos. Na temporada seguinte foi a vez do maior rival do Remo, o Paysandu, que caiu com 43 pontos, em 38 partidas.

Com chances não só de alcançar a meta, mas ultrapassá-la, o Remo volta a campo na terça-feira (2). O Leão recebe o Londrina, às 19h, no Baenão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.com.