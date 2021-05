Série B: antes da viagem, torcedores uniformizados do Remo cobram empenho dos jogadores

O Remo estreia na Série B neste sábado (29), fora de casa, contra o CRB-AL, mas antes da viagem marcada para a madrugada de quinta-feira (26), os jogadores do Leão Azul estiveram reunidos com membros de torcidas uniformizadas no Baenão.

A reunião ocorreu no gramado do Estádio Evandro Almeida, com os torcedores cobrando mais empenho dos atletas e compromisso com o clube. Foi explicado também o quanto o Campeonato Brasileiro deste ano possui um valor simbólico para o clube, já que o Remo não disputa a competição desde 2007.

A eliminação para a Tuna no Campeonato Paraense também foi um dos assuntos, além dos episódios envolvendo os atletas Dioguinho e Tiago Miranda, que foram flagrados em festas e de Laílson jogando pelada. A reunião também contou com a presença do presidente do Remo Fábio Bentes.

O grupo OLiberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Remo, que informou através de nota, que a reunião foi pacífica.

“O Clube do Remo informa que, a reunião entre as torcidas com o presidente comissão técnica e jogadores, foi de forma pacífica”

CRB x Remo estreiam na Série B neste sábado (29), às 16h, em Maceió (AL). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.