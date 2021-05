Relembre outros protestos da torcida do Remo no Estádio Baenão

Como informado mais cedo pela equipe de esportes de O Liberal, torcedores organizados do Remo foram até o Estádio Baenão para protestar, antes da estreia na Série B. O Leão encara o CRB-AL, no sábado (29), às 16h, no Rei Pelé. De acordo com o clube, a torcida se manifestou de forma pacífica, e conversou com os jogadores para cobrar empenho. A repotagem relembra agora outros protestos realizados por torcedores azulinos, em momentos de incertezas no clube:

2019

Em março de 2019, membros de uma torcida organizada invadiu o Baenão para mostrar o descontentamento com o desempenho no estadual. Poucos dias antes, o então técnico interino do Leão, Netão, voltou ao cargo de auxiliar e deu lugar a Márcio Fernandes.

2017

Após perder o Parazão para o Paysandu e o mau início na Terceirona de 2017, torcedores do Remo não apenas invadiram o Baenão, como foram até o gramado, no final de maio daquele ano. Um dos membros da organizada levou até uma galinha para o protesto.

2014

Em abril de 2014, cerca de 30 homens invadiram o treino no estádio azulino com pedaços de pau. Horas depois, o então técnico Roberto Fernandes e alguns jogadores anunciaram o desligamento do clube. Alguns rojões foram disparados em direção aos jogadores. o meia Athos e Rony, hoje atacante do Palmeiras, foram feridos.

A partida CRB x Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.