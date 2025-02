Sem transmissão na TV, volante do Paysandu pede torcida contra o Manaus: 'É o nosso maior incentivo'

O duelo contra o Manaus pelas quartas de final da Copa Verde será mais um a não ter transmissão de imagens, seja pela internet ou TV. Apesar dos esforços da direção do clube, a CBF não autoriza o clube a fazê-lo. Assim, a expectativa entre os atletas é de contar com a presença da torcida em peso, para ajudar na pressão contra a equipe amazonense, que tenta "melar" a caminhada bicolor rumo ao pentacampeonato da competição.

A CBF, entidade que controla o futebol brasileiro, dona dos direitos de transmissão da Copa Verde, tem se mantido firme em sua posição, rejeitando os apelos dos clubes e buscando acordos com emissoras de TV ou plataformas digitais para a exibição do torneio. No entanto, até o momento, nenhuma empresa fechou contrato exclusivo para a competição, o que tem gerado descontentamento entre torcedores e dirigentes.

"O torcedor é fundamental em todos os jogos. E amanhã é um caso atípico de não ter transmissão, por isso contamos com o apoio do nosso torcedor. Não só eu, mas todo o elenco, a diretoria. Com a torcida estaremos mais fortes para conseguir um bom resultado e a consequente classificação na Copa Verde", pede o volante Giovanni, citando também as dificuldades com o período chuvoso, que costuma atrapalhar bastante o desempenho dos times em campo.

"A gente tem que se adaptar ao local onde estamos. Morei em Curitiba e Florianópolis, onde costuma ter as quatro estações em um único dia. Mas quando a chuva bate aqui é muito forte, né? Temos que nos adaptar da melhor maneira, na chuva mesmo, pois muitos jogos serão assim. Então vamos nos adaptar para não sermos surpreendidos de nenhuma forma", garante.

O volante tende a ser mantido na equipe titular, ao lado de Leandro Vilela. Para ele, a manutenção de atletas na equipe titular tem contribuído para o maior entrosamento e afinidade entre os escolhidos do agora técnico Luizinho Lopes. "Nossa equipe está começando a criar uma cara. Estamos nos conhecendo um pouco mais. Com muitos jogos seguidos às vezes não dá tempo de treinar, então vamos trabalhando firme e forte, torcendo que não chova, para não correr o risco de outras partidas", acrescenta.

Paysandu e Manaus jogam a partir das 20 horas, na Curuzu. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 26, às 21 horas, na Arena da Amazônia.