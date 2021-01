Imagens: sem ter pedido de adiamento atendido, Remo viaja para a final da Série C

O Remo está em viagem em direção a Goiânia (GO), onde fica o Estádio OBA, o palco da primeira partida da final da Série C. Após pedir o adiamento da partida, por causa do surto de covid-19 e lesões, que somam 13 desfalques, o clube parece não acreditar que o jogo seja postergado. Inclusive, o presidente do Leão, Fábio Bentes postou um storie em seu perfil pessoal no Instagram no ônibus que leva a delegação à capital goiana:

Fábio Bentes está com a delegação que vai para a final em Goiânia (Reprodução / Instagram)

