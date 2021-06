Sem jogo! Partida entre Avaí x Remo é adiada por conta da forte chuva em Florianópolis

O jogo entre Avaí-SC x Remo pela quinta rodada da Série B, marcado para este sábado (19), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), foi adiado. A chuva forte que caiu na cidade encharcou o gramado e após testes feitos pela arbitragem o jogo foi vetado.

Após testes realizados pela arbitragem, seguindo o protocolo de esperar 30 minutos e depois mais 30, o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia (BA), informou que prezando pela integridade dos jogadores, a partida foi adiada. Ainda não foi informada a data de quando o jogo será realizado. O Remo possui voo marcado de retorno para Belém para às 19h50 deste domingo. Na terça-feira (22), o Leão Azul recebe o Guarani-SP, em Belém.

Chove forte em Florianópolis há dois dias, mais intensamente neste sábado (19). O volume de chuva invadiu residências e a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta de risco de alagamentos.

O Remo se manifestou através de seu exeucutivo de futebol, Thiago Alves, que disse esperar um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sobre a nova data da partida contra o clube catarinense.

“O árbitro decidiu por cancelar o jogo. Ele cumpriu todos os protocolos que o regulamento demanda, ele determinou a não realização da partida. Vamos aguardar o encaixe do calendário, costumamos dizer que essa partida irá para uma ‘nuvem’ e aí a CBf junto ao departamento de competições, determinarão a nova data do confronto”, disse o executivo remista.

Devido às condições do gramado do estádio da Ressacada, prejudicado pela forte chuva na cidade de Florianópolis, a partida de hoje entre Avaí e Clube do Remo foi adiada. Os clubes irão aguardar, por parte da CBF, a nova data e horário do confronto.#OReiDaAmazônia #AVAxREM pic.twitter.com/GiWnVKeeg1