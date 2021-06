VÍDEO: Por conta da forte chuva, partida entre Avaí x Remo pela Série B pode ser adiada

A partida entre Avaí-SC x Remo, marcada para este sábado (19), às 16h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pode não ocorrer. A forte chuva na cidade alagou o gramado. A arbitragem realizou um teste e não aprovou a realização do jogo. Um novo teste será realizado e a partida poderá ser cancelada. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Clube do Remo.

